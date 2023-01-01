Алёна Бронникова В Перми возобновил работу магазин Women’secret, закрывшийся после начала СВО Он открылся в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал ТРЦ "Планета", г. Пермь

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» вновь открылся магазин Women’secret. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе комплекса.

Магазин испанского ретейлера Tendam, владеющего упомянутой маркой, был открыт одновременно с ТРЦ 22 апреля 2021 года, но 6 марта 2022 года приостановил работу на фоне начавшейся спецоперации.

«30 июня в торгово-развлекательном центре "Планета" вновь открылся единственный в Перми магазин Women’secret. Это бренд нижнего белья, домашней одежды, аксессуаров и купальников для женщин. Он принадлежит группе Tendam, входящей в пятёрку самых крупных текстильных групп в Европе», — рассказали в пресс-службе.

Он расположен на первом этаже, его площадь составляет 140 кв. м.

Весной этого года стало известно, что компания из Испании собирается передать некоторые торговые точки Women'secret, которые расположены в РФ, белорусскому франчайзи Fashion House. Тогда же выяснилось, что магазины начнут работу под прежним названием и будут продавать коллекции данного бренда.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» в августе откроется второй в Перми магазин турецкого бренда LC Waikiki. Он займёт площади отдела Uniqlo.





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