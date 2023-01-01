В Перми готовится к открытию второй магазин турецкой сети LC WAIKIKI Поделиться Твитнуть

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На сайте HeadHunter появились объявления о поиски сотрудников в новый пермский магазин турецкой сети одежды LC WAIKIKI. В частности, открыты вакансии управляющего (с опытом работы от трёх лет), менеджера и мерчендайзера (с опытом работы от одного года). Уровень зарплаты не разглашается. Известно, что на позицию менеджера отдела в магазин LC WAIKIKI в ТРК «СпешиLove» администрация ищет сотрудника на зарплату 57 тыс. руб.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» в августе 2023 года ожидается открытие второго в Перми магазина LC Waikiki. Он должен занять площади отдела японского бренда Uniqlo, покинувшего Россию после начала спецоперации.

Первая «точка» LC Waikiki уже открылась в ТРК «СпешиLove», она расположилась на месте магазина H&M.

LC Waikiki выпускает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома под маркой LCW Home.

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