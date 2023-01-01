Второй в Перми магазин турецкого бренда LC Waikiki откроется в августе Он займёт площади отдела Uniqlo в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

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В пермском ТРЦ «Планета» в августе 2023 года ожидается открытие второго в краевом центре магазина турецкого бренда одежды и аксессуаров LC Waikiki. Известно, что он займёт площади отдела японского бренда Uniqlo, покинувшего Россию после начала спецоперации. Об этом сообщает «Текст».

О том, что турецкий бренд LC Waikiki зайдёт на пермский рынок, стало известно в марте. Первая «точка» LC Waikiki уже открылась в ТРК «СпешиLove», она расположилась на месте магазина H&M.

LC Waikiki выпускает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома под маркой LCW Home.

Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Планета» на месте Bershka открылся новый магазин бренда ECRU.

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