Алёна Бронникова В пермском торговом центре на месте Bershka открылся новый магазин В «Планете» начал работу ECRU Поделиться Твитнуть

В Перми начал работу новый магазин молодёжной одежды ECRU, основанный на базе сети испанского бренда Bershka. Отдел открылся на его месте, на первом этаже в ТРЦ «Планета», сообщили в telegram-канале центра.

«ECRU представляет особое нестандартное видение современной уличной моды. Ориентируется на прогрессивную молодую аудиторию, которая любит городскую среду, следит за музыкальными новинками и не боится экспериментировать с последними трендами», - рассказали в пресс-службе.

С началом специальной военной операции в Украине в марте 2022 года испанская компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear и Massimo Dutti, объявила об уходе с российского рынка. Часть бизнеса она продала ливанской Daher Group, и в 2023 году магазины ритейлера начали открываться в РФ под новыми названиями. Так, на прошлой неделе в «Планете» вместо Zara открылся MAAG, вместо Stradivarius – VILET, а вместо Pull&Bear – Dub.





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