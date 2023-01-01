Алёна Бронникова На площадях отдела Stradivarius в Перми открылся новый магазин одежды Он занял 585 кв. м на первом этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 126б) 3 мая открылся магазин одежды VILET. «Новому компаньону» в пресс-службе ТРЦ рассказали о том, что новый отдел открылся вместо бывшего отдела Stradivarius.

Магазин занимает 585 кв. м на первом этаже. В новом магазине будет представлена одежда только для женщин.

«VILET создан как синоним женственности, комфорта и стиля, которые лежат в основе эстетики бренда, призванной воплощать идеи индивидуальности и самовыражения», — сообщается в описании.

Накануне, 2 мая, в ТРЦ «Планета» на первом этаже открылся магазин бренда MAAG (на месте отдела Zara). В нём представлена одежда для всей семьи. Пресс-служба «Планеты» ранее сообщала о планах по открытию магазинов остальных брендов группы Inditex под новыми названиями, в число которых входят Zara и Stradivarius.

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