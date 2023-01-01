Алёна Бронникова В пермском торговом центре «Планета» открылся магазин одежды MAAG Новый отдел будет работать на первом этаже Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

На первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета», на ш. Космонавтов, 126б, 2 мая в Перми открылся магазин одежды MAAG. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ТРЦ.

В магазине под новым брендом будет представлена концептуальная одежда для женщин, мужчин и детей. Занимаемая им площадь составляет 2 987 кв. м.

Ранее стало известно о том, что сеть магазинов Zara откроется в России под новым названием — MAAG. Пресс-служба «Планеты» сообщала о планах по открытию магазинов остальных брендов группы Inditex под новыми названиями, в число которых входит и Zara. Однако точной информации о том, какие именно, пока нет. Известно, что на месте бывших торговых точек испанского ритейлера в пермском ТРК «СемьЯ» будут работать другие магазины, так как контракты с Inditex были разорваны.





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