Магазин Zara готовится возобновить работу в пермском ТРЦ «Планета» под новым брендом Компания «Новая мода» начала поиск персонала на работу в торговом центре Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

АО «Новая мода» разместила на сайте hh.ru вакансии администратора, консультанта-кассира и визуального мерчандайзера для работы в пермском ТРЦ «Планета». «Новая мода», как отмечается на портале, «крупная международная компания, работающая в сфере fashion retail».

Напомним, «Новая мода» — это новое название компании «Зара СНГ» — российского подразделения Inditex (смена вывески произошла прошлой осенью). Именно ей нынешний владелец бизнеса Inditex в России, компания Daher Group, поручила готовить к открытию российские магазины, закрытые после начала спецоперации, заменив при этом названия брендов: Zara на Maag, Bershka на Ecru, а Pull&Bear на DUB.

Напомним, в пермском ТРЦ «Планета» Inditex ранее был представлен брендами: Zara, Zara home, Stradivarius и Pull&Bear. В пресс-службе ТРЦ «Планета» изданию «Текст» сообщили, что на месте брендов группы Inditex запланированы открытия магазинов, но не уточнили, каких именно.

Кроме ТРЦ «Планета», у Inditex были точки в ТРК «СемьЯ». В разговоре с «Новым компаньоном» руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова сказала, что в ТРК «СемьЯ» Zara не откроется.

«Мы уже разорвали контракты с Inditex», — заявила Жданова. Площади займут другие магазины.





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