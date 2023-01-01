Олег Антонов В Перми открылся магазин пришедшего на смену Pul&Bear бренда В ТРЦ «Планета» начал работать отдел Dub Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

Магазин бренда Dub, который пришёл в Россию на смену испанскому бренду Pull & Bear, открылся в Перми. Отдел разместился на первом этаже ТРЦ «Планета», где раньше работал Pull & Bear, об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе центра.

Там добавили, что Dud — это новый бренд одежды обуви и аксессуаров для молодых людей: «В его коллекциях последние модные тенденции адаптированы для повседневной жизни и доработаны под влиянием уличной культуры и спорта».

Напомним, испанская компания Inditex, куда входят магазины Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявила о своем уходе с российского рынка в марте 2022 года. Причиной стало начало специальной военной операции на Украине.

Позднее Inditex продал российскую часть бизнеса ливанской группе компаний Daher Group, и в 2023 году магазины ритейлера начали открываться в РФ под новыми названиями — Maag (бывшая Zara), Vilet (Stradivarius), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka).

Ранее сообщалось, что 3 мая в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды VILET. А 2 мая там же заработал магазин бренда MAAG.

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