В Перми готовится к открытию первый магазин турецкого бренда LC Waikiki Дата открытия не называется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Известная турецкая марка одежды и аксессуаров LC Waikiki заходит в Пермь. Первый магазин сети заработает в ТРК «СпешиLove» на площадях, где раньше работал магазин H&M.

В администрации ТРК изданию «Текст» подтвердили информацию, однако дату открытия магазина назвать не смогли.

LC Waikiki была основана в 1988 во Франции. В 1997 году права на бренд приобрела турецкая компания Taha Group. Девиз бренда: «Каждый имеет право хорошо одеваться». LC Waikiki выпускает одежду, обувь и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для дома LCW Home. Сегодня у LC Waikiki 1180 магазинов в 54 странах. В России у сети 32 торговые точки.

ТРК «Спешиlove» активно привлекает на свои площадки турецкие марки. Осенью прошлого года там открылись первые в городе магазины текстиля и товаров для дома турецкого бренда Arya Home и известного турецкого бренда джинсовой одежды Mavi.

Напомним, в сентябре прошлого года в ТРК «СпешиLove» начали работу новые магазины турецких брендов MAVI (одежда) и Arya Home (текстиль и аксессуары для дома).

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