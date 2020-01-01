Мария Сыропятова Два международных бренда откроют бутики в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сеть бутиков нишевой парфюмерии Molecule, а также производитель одежды и спортивного инвентаря Helly Hansen впервые откроют свои магазины в Перми. Об их открытии в строящемся ТРЦ «Планета» сообщила компания-застройщик Malltech.

Помимо них свои торговые точки откроют в этом торгово-развлекательном центре Rendez-Vous, BeFree, Московский ювелирный завод, Henderson, Chester, Incanto, «Эконика», Liu JO, Women’s Secret и Love Republic.

Напомним, что Malltech обещает открыть ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) во второй половине апреля 2021 года.

Источники «Нового компаньона» высказывали предположение, что открытие ТРЦ может быть перенесено ещё на два месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.