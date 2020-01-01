Мария Сыропятова ТРЦ «Планета» откроют в конце апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный центр «Планета» планируют открыть во второй половине апреля, сообщает пресс-служба компании-застройщика торгового центра Malltech. Сейчас здесь идут отделочные работы.

Напомним, открытие ТРЦ «Планета» первоначально было запланировано на четвёртый квартал 2020 года. Сначала его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а затем и на март-апрель 2021 года. Источники «Нового компаньона» высказывали предположение, что открытие ТРЦ вновь может быть перенесено ещё на два месяца. При этом издержки руководство ТРЦ из-за переноса сроков открытия перед арендаторами не понесёт из-за условий, прописанных в договорах. Однако в Malltech информацию не подтвердили.

Общая площадь объекта — 150 тыс. кв. м. Напомним, компания-застройщик торгового центра Malltech анонсировала открытие новых для Перми магазинов Uniqlo, Hoff, «Золотое яблоко», а также точек индустрии общественного питания — американской сети кафе-пекарен Cinnabon и итальянской сети Gelateria Italiana.

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