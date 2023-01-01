Алёна Бронникова

При Минприроды появится рабочая группа для решения экологических проблем Кизеловского угольного бассейна

Срок дан до 21 июля

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Кизеловский угольный бассейн

  Игорь Катаев

Для ликвидации последствий деятельности заброшенных шахт в Кизеловском угольном бассейне (КУБ) Минприроды России до 21 июля создаст межведомственную рабочую группу. В неё войдут губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и представители федеральных министерств энергетики и сельского хозяйства, Росприроднадзора и Ростехнадзора, Росводресурсов, Роснедр и Росрыболовства.

Документ с соответствующим поручением зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко опубликовали в telegram-канале «Зелёный змий»:

«Прошу совместно с губернатором Пермского края Д.Н. Махониным и Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос создания межведомственной рабочей группы при Минприроды России по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна и доложить о результатах в Правительство Российской Федерации до 21 июля 2023 года».

Напомним, в 2018 году, по данным Минприроды РФ, Пермский край вошёл в число регионов с экстремально высоким и высоким загрязнением поверхностных пресных вод. В Кизеловском угольном бассейне было выявлено 7 участков загрязнения подземных вод загрязняющими веществами I класса опасности. В этот список вошли только те участки, где уровень загрязнения превышал предельно допустимые нормы в 3,5 раза. На всех семи участках был найден бериллий. Самые высокие показатели превышения ПДК (более чем в 100 раз) были получены на трёх затопленных шахтах: 9-й делянке, Владимирской и 40-лет ВЛКСМ.

Зимой 2023 года Минприроды приняло решение о создании дорожной карты по устранению экологического бедствия. В марте Свердловский суд возложил обязанность очистить реки КУБа за счёт федеральных средств.


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