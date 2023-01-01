Минприроды разрабатывает дорожную карту по устранению изливов кислых вод из заброшенных шахт в Пермском крае В рабочую версию документа включено 12 этапов работы Поделиться Твитнуть

Ольга Березина

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин и министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович провели инспекцию Кизеловского угольного бассейна (КУБа), чтобы оценить масштаб изливов кислых вод из заброшенных шахт в регионе и общую экологическую ситуацию.

В частности, они осмотрели нефтяное месторождение им. Сухарева, изливы в Кизеле и возле шахты им. Ильича в Губахе, а также реку Косьву.

Первые результаты инспекции, приоритетные меры по устранению экологических рисков стали предметом рабочего совещания депутатов Госдумы с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Во встрече также приняли участие представители Минприроды РФ, Минэнерго РФ, Росрыболовства, а также специалисты крупнейшего в регионе лесоперерабатывающего предприятия «Красный Октябрь».

Помимо излива кислых вод, сегодня в районе остро стоит проблема и накопленного ущерба в виде нефтяных линз, образовавшихся в результате работы нефтеперерабатывающих предприятий ещё в советские времена. Парламентарии подчеркнули, что сегодня с точки зрения законодательства присвоить нефтяным линзам статус объекта накопленного вреда невозможно, так как они располагаются под промышленными площадками действующих предприятий. Однако они, безусловно, представляют большую опасность для экологии региона, поэтому вопрос их отнесения к опасным объектам должен решаться незамедлительно.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Роман Мальцев сообщил, что ведомство работает над формированием дорожной карты действий по преодолению этой ситуации. Он подчеркнул, что в рабочую версию документа уже включено 12 этапов работы, выполнение которых позволит подготовить финансово-технический план устранения изливов кислых вод из старых угольных шахт.

«В целом по всей стране насчитывается почти 2 тыс. объектов, представляющих опасность для окружающей среды и населения: свалки ТКО, полигоны отходов, шламонакопители, неликвидированные нефтяные скважины... На прошлой неделе на заседании комитета мы рассмотрели законопроект по совершенствованию системы ликвидации накопленного вреда. В Пермском крае имеется даже не объект, а целая территория накопленного вреда — Кизеловский угольный бассейн. Сегодня мы с коллегами убедились в значимости этой проблемы и её масштабе», — заявил Дмитрий Кобылкин.

«Изливы кислых шахтных вод — наибольшая проблема территории. Их ежегодные объёмы исчисляются десятками миллионов кубических метров, масса загрязняющих веществ, выносимых на поверхность земли с изливами, составляет сотни тысяч тонн. Именно на их ликвидацию должна быть в первую очередь направлена экологическая реабилитация территории Кизеловского угольного бассейна. Это задача тем более сложна, что его воды по элементному составу и степени минерализации уникальны, а содержание загрязняющих веществ в изливах превышает нормативы в сотни и тысячи раз», — сказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.

По итогам рабочей встречи парламентарии и представители ответственных федеральных ведомств договорились подготовить совместный с региональными коллегами план действий. «Совместно с членами наших комитетов, федеральными и региональными ведомствами мы будем двигаться по нему и контролировать, насколько принимаемые решения приводят нас к желаемой цели — ликвидации очагов экологических угроз в регионе», — цитирует Дмитрия Кобылкина пресс-служба депутата Госдумы Антона Немкина.

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