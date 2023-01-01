В Пермском крае подтвердился третий случай заболевания корью Больным оказался житель пермского ЖК «Гулливер» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Роспотребнадзора (РПН) подтвердили третий случай заболевания корью в Пермском крае с начала года. Заболевшим оказался житель пермского ЖК «Гулливер». Сейчас санитарные врачи устанавливают, при каких обстоятельствах и от кого пациент мог заразиться. Об этом сообщает «Рифей».

Ранее медики говорили, что у жильца только подозревают наличие опасного инфекционного заболевания, проводили поквартирный обход ЖК, предлагали людям пройти осмотр и сделать прививку. Также вакцинация началась в детском саду «Академик».

Ранее в РПН сообщали, что в регионе зарегистрировано два случая заражения корью в 2023 году — в Чусовом и Перми. В минздраве отметили, что заболевание не фиксировалось с 2019 года.

Напомним, в середине апреля 2023 года Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. В связи с этим во всех территориях, включая Пермский край, по 31 декабря проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.





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