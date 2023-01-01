За месяц в Пермском крае поставили 9 тысяч прививок от кори В регионе стартовала «подчищающая иммунизация» Поделиться Твитнуть

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в Пермском крае в период с 3 апреля по по 31 декабря 2023 года проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и непривитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН) за месяц, с 3 апреля по 3 мая, в Прикамье было привито более 9 тыс. человек. В ведомстве добавили, что за счёт средств регионального бюджета выделены ассигнования для закупки противокоревой вакцины, которая поступит в медорганизации края в ближайшее время.

«В медицинских организациях проводится пересмотр медицинских противопоказаний к проведению прививок против кори, организована работа с населением, отказывающимся от профилактических прививок, — отметили в РПН. — Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, необходимо обеспечить проведение иммунизации против кори привлечённых работников, не болевших корью и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори».

Напомним, в середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах.

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