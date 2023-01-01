В Пермском крае зарегистрировано 2 случая заболевания корью Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания корью. В очагах организованы противоэпидемические мероприятия, меднаблюдение за контактными, вакцинация по эпидемическим показаниям. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие кратковременный контакт с больным корью. Клинически корь протекает с высокой температурой, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь», — рассказали в ведомстве.

Врачи напомнили, что особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до одного года, а также для детей до пяти лет, относящихся к «группе риска», в связи с возникновением осложнений, и призвали вакцинироваться. Плановая вакцинация детей проводится в 1 год, ревакцинация — в 6 лет.

Напомним, в середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. В связи с этим во всех территориях, включая Пермский край, по 31 декабря 2023 года проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

В мае в Пермский край поступило 10 тыс. доз вакцины против кори.

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