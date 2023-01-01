Максим Артамонов В Пермский край поступила крупная партия вакцины против кори В регион доставлено 10 тысяч доз Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 5 мая, в Прикамье поступила партия в 10 тыс. доз вакцины против кори. Сейчас она распределяется по медицинским учреждениям. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минздраве.

В ведомстве отметили, что согласно Национальному календарю профилактических прививок, в первую очередь подлежат иммунизации лица из группы риска: медработники (без ограничений по возрасту), социальные работники, работники образования, транспорта, сферы услуг (в возрасте 18-55 лет) не привитые, не имеющие сведений о прививке или привитые однократно.

Напомним, в середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах.

В Пермском крае за месяц, с 3 апреля по 3 мая, было привито более 9 тыс. человек.

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