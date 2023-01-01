Симптомы кори выявлены у одного из жильцов ЖК «Гулливер» в центре Перми Медработники ходят по квартирам и предлагают жильцам обследование и вакцинацию Поделиться Твитнуть

ЖК "Гулливер"

Архив ИД «Компаньон»

В Перми у жильца дома по ул. Революции,52б (ЖК «Гулливер») выявлены симптому кори — острого инфекционного вирусного заболевания с очень высоким уровнем заразности, сообщает 59.ru со ссылкой на краевой минздрав.

С профилактической целью квартиры многоэтажки начали обходить врачи и фельдшеры поликлиники. Они предлагают пройти осмотр и сделать прививку. Укол можно поставить в мобильном пункте вакцинации, который развёрнут у подъезда дома. Прививки делают также и жителям соседних домов.

Это может быть третий случай заражения корью в Пермском крае в этом году.

Врачи напоминают, что особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до одного года, а также для детей до пяти лет, относящихся к «группе риска», в связи с возникновением осложнений.

Напомним, в середине апреля 2023 года Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. В связи с этим во всех территориях, включая Пермский край, по 31 декабря 2023 года проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

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