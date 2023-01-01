Максим Артамонов В Перми каждый день на линиях работают от шести до восьми мобильных агентов Они продают около 1,2 тысячи билетов Поделиться Твитнуть

Фото: из презентации Эдуарда Хайруллина

Ежедневно в общественном транспорте Перми на маршрутах с большим количеством «зайцев» продолжают работать так называемые мобильные агенты. В день на линию выходят по 6-8 таких агентов. Об этом во время пленарки Пермской городской думы сообщил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Он пояснил, что мобильные агенты не штрафуют пермяков, только проверяют оплату проезда и помогают купить билеты. Таким образом, фактически они выполняют функцию кондукторов.

В среднем продаётся около 1,2 тыс. билетов, хотя по плану они должны продавать в два раза больше. В ближайшее время подрядчик должен увеличить количество агентов.

Напомним, с мая в Перми проводится эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество безбилетников. В транспорте начали работать мобильные агенты. Они обслуживают все трамвайные, а также автобусные маршруты № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77. Эксперимент завершится в сентябре.

Сейчас в Перми свыше 90% общественного транспорта работает без кондукторов, а количество безбилетных пассажиров составляет более 20%. При этом когда в автобусах и трамваях работали кондукторы, то «зайцев» было всего 5-6% от числа пассажиров.

В середине июня чиновники дептранса подвели итоги работы мобильных кондукторов и рассказали, что безбилетники от них убегают.

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