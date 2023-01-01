Мобильные агенты начнут проверять оплату проезда пассажиров в Перми с 15 мая Дату старта пилотного проекта подтвердили в Гортрансе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В общественном транспорте Перми с 15 мая начинают работу мобильные агенты. Они будут продавать билеты и проверять оплату проезда на тех маршрутах, где фиксируется большое расхождение между количеством оплат и фактическим пассажиропотоком. Дату начала работы кондукторов-контролёров подтвердили в «Гортрансе».

Новых сотрудников можно будет встретить во всех трамваях, а также на автобусных маршрутах №3, №8, №10, №20, №30, №36, №50, №62, №63, №68 и №77. В случае, если в салоне будет обнаружен безбилетный пассажир, ему будет предложено приобрести билет. Если «заяц» откажется, то агент вызовет органы правопорядка для применения мер к нарушителю.

— На сегодняшний день затраты, которые необходимы для содержания штата классических кондукторов, сопоставимы с выпадающими доходами от безбилетников. По этой причине нахождение отдельного сотрудника в салоне каждого транспортного средства нецелесообразно. Мы рассматриваем различные варианты повышения собираемости выручки и работа мобильных агентов — один из них, — прокомментировал нововведение руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Паньков.

Если запуск пилотного проекта, рассчитанного до конца лета, пройдёт удачно, то такая практика может быть распространена и на другие маршруты.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что МКУ «Гортранс» определило подрядчика по организации работы мобильных агентов в пермском общественном транспорте. Работу сотрудников обеспечит ООО «ТС-Сервис» из Твери.

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