Елена Синица В Перми определились с мобильными кондукторами Все контракты заключены по максимальной цене — 2 486 848 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское МКУ «Городское управление транспорта» подвело итоги трех открытых конкурсов по поиску подрядчиков, которые будут продавать билеты на муниципальных маршрутах общественного транспорта Перми и перечислять в Гортранс полученные денежные средства. Речь идёт о так называемых мобильных кондукторах.

Все контракты заключены по максимальной цене — 2 486 848 руб. Заявки принимаются до 24-25 апреля. К работе специалисты должны приступить с 15 мая. Срок действиях контрактов — до 31 августа. Победителем конкурса стало ООО «ТС-Сервис».

В техзадании сказано, что подрядчики должны набрать агентов, которые будут осуществлять контроль платности проезда и собирать средства с безбилетных пассажиров на 20 маршрутах: 11-ти автобусных (№ 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 77) и на всех девяти трамвайных.

Поясняется, что мобильные кондукторы обязательно должны быть в форменной одежде, иметь при себе удостоверение, видеорегистратор, валидатор, наличные разменные деньги, билетную сумку, пишущую ручку, калькулятор и рулетку для измерения багажа.

















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