Олег Антонов Мобильные кондукторы начнут работать в Перми с середины мая Названы 20 маршрутов, где можно будет встретить агентов Гортранса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское МКУ «Городское управление транспорта» объявило три открытых конкурса на поиск подрядчиков, которые будут продавать билеты на муниципальных маршрутах общественного транспорта Перми и перечислять в гортранс полученные денежные средства. Речь идёт о так называемых мобильных кондукторах. Их предложили завести власти, чтобы повысить уровень оплаты проезда в городских трамваях и автобусах.

Начальная (максимальная) цена в каждом конкурсе составляет 2 486 848 руб. Заявки принимаются до 24-25 апреля. Подведение итогов состоится 27-28 апреля. К работе специалисты должны приступить с 15 мая. Срок действиях контрактов — до 31 августа.

В техзадании сказано, что подрядчики должны набрать агентов, которые будут осуществлять контроль платности проезда и собирать средства с безбилетных пассажиров на 20 маршрутах: 11-ти автобусных (№3,8,10,20,30,36,50,62,63,68,77) и на всех девяти трамвайных.

Поясняется, что мобильные кондукторы обязательно должны быть в форменной одежде, иметь при себе удостоверение, видеорегистратор, валидатор, наличные разменные деньги, билетную сумку, пишущую ручку, калькулятор и рулетку для измерения багажа.

Напомним, ранее предполагалось, что агенты (мобильные кондукторы) начнут работать с 1 апреля. Также в департаменте транспорта Перми «Новому компаньону» сообщали, что зарплата агентов будет зависеть от собранной и перечисленной в бюджет выручки. «Если агент будет работать неэффективно, оплата производиться не будет», — подчеркивали в ведомстве.

О том, как обсуждали инициативу чиновников о мобильных кондукторах депутаты Пермской городской думы, читайте в «Новом компаньоне».

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