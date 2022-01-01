Максим Артамонов Агентам дают добро В Перми депутаты обсудили предложение мэрии о введении мобильных специалистов для борьбы с «зайцами» Поделиться Твитнуть

На заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о новом механизме, который чиновники планируют ввести для увеличения сборов за проезд в общественном транспорте.

В качестве новвоведения мэрия предлагает привлекать «мобильных» специалистов, или агентов, для работы на наиболее загруженных участках городских маршрутов и борьбы с «зайцами». Во время своего выступления Путин напомнил, что неделю назад в Перми прошёл круглый стол, где было решено провести тестовую апробацию этой задумки на нескольких маршрутах.



Путин пояснил, что агенты будут работать по договору с МКУ «Гортранс» с 1 апреля по 30 сентября. В течение дня они будут переходить из одного автобуса или трамвая в другой. Результаты эксперимента планируется предоставить в Пермскую городскую думу до 21 августа.



Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов рассказал, что инициатива вызвала немало вопросов у экспертов, и поэтому было решено сформировать рабочую группу. В её состав вошли шесть депутатов: Болквадзе, Бусовиков, Власов, Мирзамухамедов, Овчинников и Спиридонов.



Первые вопросы по инициативе с агентами на транспорте возникли у депутата Владимира Молоковских. Он поинтересовался, как планируется обеспечивать сохранность выручки и безопасность самих агентов.

«Суммы будут немалые у летучего кондуктора. Каким образом будет организована инкассация выручки?» — спросил депутат.



Анатолий Путин ответил, что эти обязанности планируется возложить на подрядчика — он должен обеспечить сохранность денежных средств. Оплату планируется сделать фиксированной.



Чтобы посодействовать повышению собираемости платы, Владимир Молоковских предложил устроить ежемесячную лотерею для тех пассажиров, которые пользуются проездными.



«Раз в месяц разыгрывать миллион среди приобретателей проездных билетов. Может это каким-то образом тоже сподвигнет людей к оплате», — предложил он под общий смех членов комитета.



Депутату Марку Коробову стало интересно, сколько всего планируется задействовать «мобильных» кондукторов. Анатолий Путин пояснил, что от 30 до 40, и по плану они должны будут продавать по 364 билета в сутки. Если эксперимент будет удачным, то их количество может возрасти до 176 человек, а договоры с поставщиками услуг будут заключаться на один год.

Депутат Роман Пономарёв спросил, планирует ли мэрия заключать договоры с одним подрядчиком или с несколькими, и будет ли возможность менять их, если они не будут выполнять условия контрактов.



Начальник департамента транспорта пояснил, что «может быть несколько подрядных организаций».



По мнению депутата Владимира Манина, «нужно однозначно не фиксировать графики и маршруты» работы «мобильных кондукторов». Это нужно скрывать, чтобы безбилетники не знали, где работают агенты, считает депутат.



В целом депутаты поддержали идею такого нововведения, их также интересовал вопрос о том, проводятся ли какие-то параллельные мероприятия по увеличению сбора средств и улучшению качества общественного транспорта. Люди должны знать, за что платят, отметили депутаты.



«Контролёры, агенты, суперагенты — это всё хорошо. Но проводим ли мы какие-то параллельные мероприятия для увеличения сбора средств? Очень много людей возмущается. За что они платят? Остановки не убраны, в автобусах — грязь», — отметили народные избранники.



Анатолий Путин, в свою очередь, сослался на то, что мэрия работает с перевозчиками и периодически проводит проверки, а за нарушения предусмотрены штрафы.

В итоге депутаты поддержали проект — его рассмотрят с учётом поправок на ближайшем пленарном заседании.





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