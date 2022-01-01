Максим Артамонов В Перми планируют привлечь агентов по сбору оплаты проезда в общественном транспорте Новую систему протестируют на нескольких маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городские власти планируют привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты в общественном транспорте, чтобы снизить процент неоплаченных поездок. Новая система перед запуском будет протестирована на нескольких маршрутах. Такое решение приняли чиновники и депутаты гордумы на круглом столе, который был посвящён введению новых механизмов собираемости платы за проезд. Встречу организовал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.

Для реализации своей задумки власти намерены привлечь специалистов по агентскому договору. Они будут собирать оплату проезда на тех участках, где система учёта пассажиропотока фиксирует значительный процент неоплаченных поездок.

При этом чиновники сослались на социологическое исследование, согласно которому только 23% безбилетников назвали причиной неоплаты проезда желание сэкономить. Остальные объяснили безбилетный проезд тем, что в часы пик сложно подойти к валидатору или тем, что не хотели отвлекать водителя.

По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, когда чиновники внедряли бескондукторную систему оплаты проезда, то они «понимали, что будут случаи недосбора оплаты».

«Как мы и прогнозировали, сейчас процент безбилетников на бескондукторных маршрутах составляет 18%. По нашим расчётам, точечная работа специалистов, которые будут продавать билеты, на наиболее проблемных участках, позволит снизить этот показатель», — сказал Путин.

Он рассказал, что отдельные сотрудники будут работать на маршрутах по договору с МКУ «Гортранс», а не в штате перевозчиков. Такая мера позволит не закреплять их за конкретными автобусами в течение всего дня, когда их услуги не требуются, а оперативно координировать и направлять на наиболее проблемные участки маршрутов, где есть массовые случаи неоплаты проезда.

Эдуард Хайруллин добавил, что таким образом власти смогут «максимально эффективно использовать возможности таких мобильных специалистов, которые будут собирать оплату за проезд». Например, они будут работать не на начальных остановках, когда люди только сели в автобус, а на определённых участках маршрута. Он считает, что работа дополнительных специалистов по сбору оплаты проезда не только сделает эту процедуру более удобной для жителей, но и простимулирует пассажиров покупать проездные.

Правда, ни Путин, ни Хайруллин не уточнили, зачем нужно было отказываться от кондукторов, а сейчас внедрять их вновь в виде «мобильных специалистов».

Депутаты одобрили эти планы чиновников, но посчитали, что необходимо более тщательно проработать механизм предоставления новой услуги и сосредоточиться на повышении эффективности работы контролёров, которые выявляют и штрафуют безбилетников.

В итоге чиновники и депутаты сошлись на том, что сначала надо протестировать работу мобильных кондукторов на нескольких пилотных маршрутах. На основании этих данных будут сделаны выводы об её эффективности и возможности дальнейшего использования.

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