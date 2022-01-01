Максим Артамонов В Перми зарплату мобильных кондукторов привяжут к собранной ими выручке В администрации рассказали, как будут работать агенты дептранса в автобусах и трамваях Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте транспорта Перми, зарплата агентов, или мобильных кондукторов, в общественном транспорте, которых чиновники планируют привлечь для борьбы с безбилетниками, будет зависеть от собранной и перечисленной в бюджет выручки. «Если же агент будет работать неэффективно, оплата производиться не будет», - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе мэрии уточнили, что агенты будут не просто продавать билеты желающим, но и контролировать оплату проезда всех пассажиров.

«В случае отсутствия билета (бумажного или электронного), агент предложит либо оплатить проезд, либо покинуть салон или вызвать сотрудников правоохранительных органов при необходимости. При этом пассажир имеет право заплатить за проезд любым способом. В том числе через стационарный валидатор», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, городские власти планируют привлечь отдельных специалистов для сбора оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы снизить процент неоплаченных поездок. Новая система перед запуском будет протестирована на нескольких маршрутах.

Агенты будут работать по договору с МКУ «Гортранс» с 1 апреля по 30 сентября. В течение дня они будут переходить из одного автобуса или трамвая в другой. Результаты эксперимента планируется предоставить в Пермскую городскую думу до 21 августа.

О том, как обсуждали эту инициативу чиновников депутаты Пермской городской думы и какие они озвучивали мнения — читайте в «Новом компаньоне».









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