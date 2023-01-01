Максим Артамонов В Перми безбилетники убегают от мобильных кондукторов В дептрансе подвели предварительные итоги введения новой системы борьбы с «зайцами» в транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось заседание рабочей группы, которая была создана для оценки эффективности внедрения мобильных агентов в общественном транспорте (работают в качестве кондукторов и контролёров). О промежуточных результатах эксперимента перед депутатами гордумы отчитался начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Чиновник пояснил, что по итогам первого этапа «наблюдается положительная динамика по продаже билетов». Например, в начале эксперимента за день один мобильный агент продавал в среднем около 90 билетов, сейчас этот показатель достиг 150-200 билетов в день. На прошлой неделе в транспорте стали запускать аудиоролики перед началом проверок мобильными агентами.

В то же время Анатолий Путин признал, что остаётся проблема с теми пассажирами, которые не хотят оплачивать проезд.



Если они замечают мобильного кондуктора, то стараются быстрее покинуть автобус, либо не заходить в него. Кроме того, многие безбилетники при виде бригады мобильных агентов пересаживаются на следующий автобус, маршрут которого не включён в контракт. Поэтому агенты не могут проследовать за безбилетниками.



В связи с этим начальник дептранса предложил дополнить перечень маршрутов, а также изменить порядок проверки. Например, Путин считает, что нужно увеличить длительность пребывания автобуса у остановочного пункта на время проверки и открывать только переднюю или заднюю дверь автобуса, чтобы мобильный агент шёл по салону, а непроверенные пассажиры не могли выйти из автобуса.



Депутаты раскритиковали эту чиновничью задумку, потому что она будет неудобна для горожан, повлечёт отклонение автобусов от расписания и увеличит время в пути. К тому же, на остановках часто скапливается по несколько автобусов, а если внедрить предложение Анатолия Путина, то ситуация усугубится, и на остановках уже будут настоящие пробки из автобусов, пока мобильные агенты будут ловить "зайцев".



Депутат Алексей Овчинников предложил разработать такую конструкцию, «чтобы те горожане, кто исправно платит за проезд, не страдали». И поэтому будет лучше, если проверка будет проводиться во время движения автобуса.

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин поддержал такую идею. Чиновник обратил внимание, что горожанам важно вовремя добираться до нужного места на общественном транспорте, а контролёры и мобильные агенты не должны создавать трудности пассажирам, которые исправно оплачивают проезд.



В итоге участники рабочей группы обсудили несколько альтернативных вариантов. Этот вопрос будет прорабатываться специалистами дептранспорта.

Напомним, с мая в Перми проводится эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество безбилетников. В транспорте начали работать так называемые мобильные агенты. Они обслуживают все трамвайные, а также автобусные маршруты № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77. Этот эксперимент завершится в сентябре.



В начале июня стало известно, что сейчас в Перми более 90% общественного транспорта работает без кондукторов, а количество безбилетных пассажиров составляет 18-19%. При этом когда в автобусах и трамваях работали кондукторы, то «зайцы» составляли всего 5-6% от всех пассажиров.



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