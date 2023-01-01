Максим Артамонов В Перми количество безбилетников составляет 18-19% В прошлом году было составлено более 15 тысяч прокотолов об административных правонарушениях Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На сегодняшний день в Перми более 90% общественного транспорта работает без кодукторов, а количество безбилетных пассажиров составляет 18-19%. При этом когда в автобусах и трамваях работали кондукторы, то «зайцы» составляли всего 5-6% от всех пассажиров. Об этом рассказал начальник депортамента транспорта Перми Анатолий Путин.

По словам чиновника, для снижения количества безбилетников сформирована служба контролёров, которые ежедневно проводят проверки на линии. По итогам 2022 года они оформили более 15 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Если нарушитель отказывается предоставить документы, удостоверяющие личность, контролёры вызывают росгвардейцев.

Однако, как считает Анатолий Путин, кроме кнута, есть ещё и «пряник» — несколько вариантов оплаты: банковские и транспортные карты через валидаторы, визуальные транспортные карты через сканирование QR-кода и наличные у водителя. Отметим, пермяки регулярно жалуются на неработающие валидаторы в транспорте и на неправомерные списания денег с банковских карт. Эта проблема стала возникать после перехода маршрутов общественного транспорта на бескондукторную систему оплаты. В мэрии сообщали, что работают над устранением недостатков.

Напомним, с 15 мая в Перми также проводится эксперимент, затеянный чиновниками администрации, чтобы снизить количество безбилетников. В транспорте начали работать так называемые мобильные агенты. Сейчас задействованы 10 сотрудников, но подрядчик готовит дополнительные кадры. Планируется, что общий штат мобильных агентов составит около 30 человек. Тестирование будет проводиться в течение нескольких месяцев на всех трамвайных, а также автобусных маршрутах № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.