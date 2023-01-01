Максим Артамонов В общественном транспорте Перми приступили к работе десять мобильных агентов В ближайшее время их штат увеличат втрое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В общественном транспорте Перми в рамках эксперимента приступили к работе десять мобильных агентов, которые исполняют роль кондукторов и контролёров. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Сейчас подрядчик готовит дополнительные кадры. Планируется, что общий штат мобильных агентов составит около 30 человек.

«Тестирование такой технологии продажи билетов будет проводиться в течение нескольких месяцев на всех трамвайных, а также автобусных маршрутах № 3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68 и 77. Результаты будут опубликованы по завершении тестового периода. На их основании будет приниматься решение о целесообразности дальнейшей работы сотрудников», — добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, мобильные агенты должны были начать работать в общественном транспорте Перми с 15 мая. В их функции входит продажа билетов и проверка оплаты проезда. Они обслуживают те маршруты, где фиксируется большое расхождение между количеством оплат и фактическим пассажиропотоком.

Если в салоне будет обнаружен безбилетный пассажир, мобильные агенты предложат ему купить билет. Если «заяц» откажется, то агент вызовет правоохранителей.

Если запуск пилотного проекта, рассчитанного до конца лета, пройдёт удачно, то такая практика может быть распространена и на другие маршруты.

Подрядчиком по организации работы мобильных агентов в пермском общественном транспорте мэрия выбрала ООО «ТС-Сервис» из Твери.

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