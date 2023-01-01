В следкоме возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре в Прикамье матери и ребёнка Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре 39-летней женщины и её малолетнего сына. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом сообщили в пресс-службе следкома. Ранее сотрудники ведомства проводили проверку.

Напомним, 25 июня в ночное время в ходе тушения пожара в одном из садовых домов д. Жебреи Пермского муниципального округа были обнаружены погибшими женщина и ребёнок.

По данным следствия, возгорание началось в пристройке к дому.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в информации.





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