В Пермском муниципальном округе на пожаре погибли женщина и ребёнок Горел одноэтажный дом Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В СНТ «Ритм» в посёлке Жебреи Пермского муниципального округа в ночь на 25 июня произошёл пожар в одноэтажном доме, где погибли женщина и ребёнок. Сообщение о возгорании поступило в 00:11 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Пермского края.

В тушении пожара принимали участие 33 человека личного состава. По прибытию первых аварийно-спасательных подразделений к месту пожара было установлено, что горит одноэтажный жилой дом.

Пожар был локализован в 01:10. Его предварительная площадь составила 49 кв. м.

В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших — женщины и ребёнка.

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