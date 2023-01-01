Максим Артамонов В Пермском крае следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины и её ребёнка на пожаре Происшествие случилось в Жебреях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Пермский межрайонный следственным отдел СУ СКР по Пермскому краю начал проверку по факту гибели 39-летней женщины и её малолетнего сына. Их тела были обнаружены в ночь на 25 июня в ходе тушения пожара на дачном участке садового некоммерческого товарищества в деревне Жебреи Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По предварительным данным, возгорание возникло в вечером 24 июня в помещении пристроя к дому, расположенного на земельном участке. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили два тела.

Следователи уже завершили осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Устанавливаются все факты произошедшего.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

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