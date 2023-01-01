Максим Артамонов Председателем регионального Совета ректоров в Пермском крае стал Константин Егоров С февраля он занимал эту должность в статусе и.о. Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ПГГПУ

В Пермском педагогическом университете состоялось заседание Совета ректоров региона, на котором был избран председатель — ректор ПГГПУ Константин Егоров. Это финальная встреча руководителей вузов Пермского края в этом учебном году. Участники объединения обсудили итоги года, планы на будущее. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.



Участники проголосовали за кандидатуру ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Константина Егорова, который прежде занимал должность заместителя председателя, а с февраля 2023 года исполнял обязанности председателя.

По словам Константина Егорова, в новом статусе он будет стремиться поддерживать высокий темп работы Совета и обеспечивать реализацию перспективных проектов.



«На общей платформе вместе с коллегами из других вузов мы работаем достаточно интенсивно, чтобы высшее образование и вузовская наука в Пермском крае были конкурентоспособными, чтобы наш опыт был востребован как внутри, так и за пределами региона, в том числе у партнёров из других стран», — сказал Егоров.



Он отметил, что перед ректорами пермских вузов «стоят ответственные и масштабные задачи, которые требуют кооперации и интенсификации отношений». В первую очередь, речь идёт о межвузовском многофункциональном студенческом кампусе международного уровня «Будущее Пармы», который станет совместной инфраструктурной базой для всех вузов Пермского края.

В начале этой недели стало известно, что Дирекцию межвузовского кампуса «Будущее Пармы» возглавил экс-ректор Пермского классического университета Дмитрий Красильников. Эта организация создана для управления будущим студгородком в Камской долине.

Напомним, студенческий кампус в Пермском крае появится в правобережной части города на площади более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что его должны ввести в эксплуатацию 31 декабря 2026 года. Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минэке, по данным на февраль 2023 года, стоимость создания кампуса оценивается в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлечённые) — 8,9 млрд руб.

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