Муниципальные депутаты в Пермском крае назначили дату выборов Они состоятся в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов Пермского края приняли решения о назначении выборов депутатов представительных органов в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал Законодательного собрания Прикамья «На местах».

Напомним, ранее крайизбирком назначил на 10 сентября дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 17 (Чусовской и Горнозаводский округа).

Позднее комиссия приняла решение о проведении в этом году выборов в течение трех дней: 8, 9 или 10 сентября.

Во всех кампаниях в этом году впервые в Прикамье наряду с обычным будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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