Максим Артамонов Крайизбирком назначил довыборы в Заксобрание Прикамья по округу №17 Избирательная кампания начнётся после 14 июня Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Крайизбирком назначил дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу №17 (Чусовской и Горнозаводский округа), которые состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края.

Официальный старт кампании будет дан сразу же после опубликования решения 14 июня, а на следующий день начнётся процедура выдвижения кандидатов

Напомним, прежний депeтат, избранный по этому округу, Антон Удальёв, в феврале 2023 года досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он трудоустроился в правительство Москвы, заняв там пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

В Единый день голосования 10 сентября пройдут также выборы в думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов, а также довыборы в Пермскую городскую думу. Муниципальные кампании в соответствии с нормами законодательства будут объявлены с 11 по 21 июня.

Во всех семи кампания будет впервые в Прикамье применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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