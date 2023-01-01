Максим Артамонов В 2023 году в Пермском крае будет оборудовано 25 новых туристических стоянок Сейчас их 30 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным заместителя руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Татьяны Кузнецовой, в этом году в природном парке «Пермский» будет установлено 25 стоянок для туристов. Об этом она сообщила в ходе прямого эфира ВКонтакте.

«В природном парке «Пермский» за последние три года установлено 30 стоянок для туристов на берегах рек. Стоянка включает в себя беседку со столом и лавочками под крышей, что очень удобно. стационарное кострище из камня или бетона и обязательно туалет в стороне от реки. В этом году ещё 25 стоянок будут установлены. Координаты есть на сайте дирекции», — пояснила она.

Природный парк «Пермский» образовался пять лет назад. Он включает в себя три обособленных участка: Усьвинский (18 482 га), Чусовской (34 714 га) и Вишерский (72 217 га).

Напомним, в марте этого года стало известно, что за посещение ООПТ в Пермском крае с туристов будут брать плату. На заседании краевого правительства 22 июня будет принят соответствующий проект постановления. Сбор средств вводится с 1 июля 2023 года, а размер платы составит 100 руб. с человека. Документ также включает перечень «оплачиваемых» ООПТ и механизм оплаты.

При этом в минприроды уточняют, что в действительности туристический сбор заработает не с 1 июля, а чуть позже, поскольку понадобится 10 дней для вступления постановления в силу.

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