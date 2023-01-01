За посещение особо охраняемых природных территорий в Пермском крае каждый турист будет платить 100 рублей Ввести сбор планируется в этом году Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В ближайшее время в Пермском крае будет подписан нормативный акт о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер обязательного туристического сбора составит 100 руб. с человека. Об этом на прошедшем экологическом фестивале «Природа города» сообщил начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Лев Третьяков.

По данным регионального минприроды, проект постановления краевого правительства о взимании платы с туристов был принят в 2021 году. Согласно документу, с 2022 года все путешественники должны были платить за своё пребывание в ООПТ Прикамья, включая природный парк «Пермский», куда входит три участка на самых популярных реках: Вишере, Усьве (включая Каменный город) и Чусовой. Однако в связи с экономической ситуацией решение о введении сбора было перенесено на 2023 год.

Как отметил Третьяков, для снижения антропогенной нагрузки на природные объекты были разработаны планы по их обустройству. На реализацию всех проектов до 2024 года из краевого бюджета направлено 50 млн руб.

«Мы получили их с условием того, что в соответствии с действующим законодательством введём плату за посещение ООПТ, и в первую очередь природного парка «Пермский». В настоящее время нормативный акт запущен, в самое ближайшее время он будет подписан. Плата будет введена в этом году. Это будет 100 руб. с человека при входе», – пояснил Третьяков.

Чиновник обратил внимание на то, что в соседних регионах такая практика уже применяется, например, в парке «Оленьи ручьи», Парке реки Чусовой в Свердловской области, в Татарстане, Башкирии и других территориях. По словам Третьякова, только на вывоз мусора с территории парка «Пермский» краевой бюджет ежегодно тратит более 2,5 млн руб., а с увеличением потока туристов отходов становится только больше.

Как рассказала заместитель директора ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» Татьяна Кузнецова, сейчас на отдельных участках парка «Пермский» обустраиваются площадки для стоянок — беседки, столы, лавки, туалеты и костровища из природного камня. На сегодня уже изготовлено около 500 элементов благоустройства, которые установят до сентября 2023 года. В этом году будет также увеличена протяжённость пешеходной тропы в Каменном городе. Таким образом, маршрут станет кольцевым.

На экотропе к Усьвинским столбам в текущем сезоне установят две входные группы – в посёлке Усьва и у подножия скальных выходов. До 2027 года на природном объекте построят лестницу с перилами и перекладинами, с крышами в местах отдыха, системой навигации и предупреждающими знаками. На Ветлане пешеходная лестница будет оборудована в ближайшие два года. Конструкция будет приподнята над землёй, чтобы сохранить многолетние краснокнижные травы.

«Введение туристического сбора позволит нам хоть как-то компенсировать затраты краевого бюджета, которые мы несём при выполнении всех этих планов. Просим жителей понять, для чего это нужно. Все эти средства целевые и будут потрачены только на дальнейшее обустройство природных территорий», – подчеркнул Третьяков.

Ранее в минприроды Прикамья сообщали, что от оплаты посещения ООПТ в регионе будут освобождены льготные категории населения: инвалиды войны, ветераны боевых действий, инвалиды и сопровождающие их лица, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи, многодетные родители, пенсионеры, дети-сироты и др.

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