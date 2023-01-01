Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По направлению к ответственному туризму В Пермском крае обсуждается возможность введения платы за посещение охраняемых природных территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Идея о том, что посещение популярных памятников природы Пермского края, таких как Каменный город, Усьвинские столбы, может быть платным, буквально витает в воздухе и обсуждается уже не первый год. Природоохранное законодательство это вполне допускает; об этом сказано, в частности, в постановлении правительства РФ от 13 июля 2020 года № 1039 «Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установления случаев освобождения от взимания платы».

В среде профессионалов, связанных с туризмом, эти идеи уже утвердились. При посещении особо охраняемых природных территорий (ООПТ), популярных у туристов, мысль о введении платы за вход напрашивается сама собой: хочется, чтобы содержание территории финансировалось, чтобы проводились природоохранные мероприятия, развивались благоустройство и туристическая инфраструктура.





По мнению туристических операторов и экскурсоводов, взимание разумной платы за посещение самых красивых природных достопримечательностей Прикамья не сможет сократить количество желающих их увидеть.





Милана Фёдорова, экскурсовод по Пермскому краю:





— Эта мера не отсечёт туристические потоки, особенно в том случае, если туристы будут понимать, на что идёт входная плата. Если на территории оборудованы туалеты, в которых поддерживается чистота, беседки со столиками и лавочками на входе в территорию и выходе с неё, то люди готовы платить деньги и за посещение объекта, и за возможность решения своих бытовых проблем.





Очень важный момент — вывоз мусора. Мы как сознательные туристы сначала проходим по маршруту с мешками и собираем туда выброшенные бутылки и другой мусор, оставленный менее ответственными гостями, но куда его потом девать? Видя переполненные мусоросборники рядом с ООПТ, даже самые большие энтузиасты сохранения чистой природной среды теряют свой энтузиазм.





Профессионалы указывают, что взимание платы за посещение природных достопримечательностей давно распространено в мире — и в российских регионах, и за рубежом. Опыт соседних регионов показывает, что умеренная входная плата не рассматривается туристами как дополнительная нагрузка, особенно если они путешествуют в составе организованных групп: удорожание туров практически незаметно.





Природоохранная общественность тоже приветствует нововведение.





Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»:





— Идея эта не новая: существует и российский, и международный тренд на включение природных территорий в экономику страны и региона. Дело даже не в доходе, а в формировании ответственного отношения к природе: доступное и бесплатное зачастую не воспринимается как ценность, тогда как даже символическая плата немедленно ставит природный объект в один ценностный ряд с другими достопримечательностями, такими как музеи, театры, парки развлечений.





Туристический поток внутри России и внутри нашего региона растёт, при массированном посещении природные территории деградируют, и необходимы дополнительные средства для их рекультивации, поэтому получение дохода от посещения этих территорий — вполне логичный шаг.





Собеседники «Нового компаньона» указывают на то, что при введении платы за посещение ООПТ чрезвычайно важны контроль за платным посещением, удобство процедуры покупки билетов и прозрачность при распределении полученных таким способом средств. Лишь в этом случае мера будет эффективной. «Должна быть чёткая связь между тем, что люди платят деньги, и состоянием природного объекта. Люди должны видеть эту связь», — говорит Юрий Хохлов.





Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве природных ресурсов Пермского края, идея о платном посещении ООПТ официально обсуждается ещё с 2022 года. По нашей информации, сейчас идёт проработка нормативных документов и технических возможностей для создания контрольной системы при посещении объектов природного парка «Пермский», объединяющего все ООПТ региона.





Как пояснили в Дирекции ООПТ Пермского края, средства, полученные за посещение охраняемых территорий, будут направляться на развитие инфраструктуры для экологического туризма и природоохранные мероприятия. Территории, на которых предполагается ввести плату, будут обустроены туристской инфраструктурой: беседками, лавочками, туалетами, точками сбора мусора.





По нашей информации, эта работа уже ведётся. Как сообщается на официальных страничках Дирекции ООПТ Пермского края в социальных сетях, в 2022 году были закуплены и в 2023 году будут установлены элементы инфраструктуры экотроп на маршрутах: река Большая Бедька, камень Ветлан, Каменный город, Усьвинские столбы, Голубое озеро. К 2025 году будет обустроено 64% экотроп природного парка «Пермский». В 2023 году на Усьвинских столбах будут установлены входная группа, лавочки, туристическая навигация. На 2024 год намечено строительство лестницы на камень Ветлан, благоустройство тропы в Каменный город.





Планируется большая работа по организации визит-центров.





Сейчас ещё неизвестно, когда именно будет вводиться плата за посещение природных памятников и какие именно достопримечательности первыми станут платными. Не определена и цена входного билета, а также будет ли она одной для всех ООПТ или разной в зависимости от популярности объекта и сложности его содержания, однако точно известно, что суммы будут небольшие.





Татьяна Кузнецова, заместитель директора Дирекции ООПТ Пермского края:





— Введение платы планируется несколькими этапами. На первом этапе приобрести входной билет будет возможно на сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» для самостоятельных туристов, а для представителей туристического бизнеса — электронное оформление групповых заявок. Следующим этапом будет предоставление возможности оплатить посещение на местах, вблизи начала маршрутов — в визит-центрах или у партнёров.





Инвалиды, ветераны, дети дошкольного возраста и дети из малоимущих семей будут освобождены от платы; вообще, предусмотрен большой перечень льготных категорий граждан, которые смогут оформить бесплатный входной билет.





В первую очередь плата за посещение будет вводиться на местах с максимальной рекреационной нагрузкой, там, где более всего ощущается влияние человека на природу.





Руководство Дирекции ООПТ не считает, что входная плата отсечёт часть посетителей.





Татьяна Кузнецова:





— Количество посетителей по-прежнему будет прирастать, отчасти благодаря благоустройству территорий. Благоустройство необходимо для сохранения уникальности природы: настилы на тропах и лестницы на подъёмах позволяют избежать эрозии почвы, обустроенные места отдыха, смотровые площадки направляют туристический поток по определённой траектории, сохраняя природу вокруг нетронутой. А необходимость точек сбора мусора и строительство туалетов неоспоримо.

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