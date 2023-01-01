Брать плату за посещение памятников природы в Пермском крае начнут с июля

Вид на Вишеру с камня Ветлан Архив ИД «Компаньон»

На заседании правительства Пермского края 22 июня будет принят проект постановления о взимании платы с туристов за посещение в регионе ряда особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сбор средств вводится с 1 июля 2023 года, а размер платы, как уже сообщалось, составит 100 руб. с человека.

Документ также включает перечень «оплачиваемых» ООПТ и механизм оплаты.

Как сообщили «Новому компаньону» в минприроды, реально туристический сбор заработает не с 1 июля, а чуть позже, поскольку понадобится 10 дней для вступления постановления в силу.

Напомним, о намерении краевых властей ввести плату за посещение ООПТ стало известно в марте нынешнего года.