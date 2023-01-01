Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Брать плату за посещение памятников природы в Пермском крае начнут с июля
Стоимость «входного билета» — 100 рублей
На заседании правительства Пермского края 22 июня будет принят проект постановления о взимании платы с туристов за посещение в регионе ряда особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сбор средств вводится с 1 июля 2023 года, а размер платы, как уже сообщалось, составит 100 руб. с человека.
Документ также включает перечень «оплачиваемых» ООПТ и механизм оплаты.
Как сообщили «Новому компаньону» в минприроды, реально туристический сбор заработает не с 1 июля, а чуть позже, поскольку понадобится 10 дней для вступления постановления в силу.
Напомним, о намерении краевых властей ввести плату за посещение ООПТ стало известно в марте нынешнего года.
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