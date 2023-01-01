Застрявший под Астраханью круизный теплоход «Павел Бажов» удалось снять с мели Операцию провели минувшей ночью Поделиться Твитнуть

Пермский круизный теплоход «Павел Бажов» в 00:25 (мск) 19 июня с помощью буксиров сняли с мели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Напомним, накануне утром в районе с. Чёрный Яр Черноярского района на Волге сел на мель следовавший из Перми в Астрахань теплоход «Павел Бажов». Погибших и пострадавших нет, пробоин теплоход не получил, угроза затопления отсутствует, утечка нефтепродуктов не допущена.

На борту судна находятся 186 человек, из них 35 детей.

Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту происшествия с пассажирским теплоходом.

Причины случившегося выясняет и транспортная прокуратура.

По словам соучредителя ООО «ТК «Большой маяк» (является судовладельцем теплохода) Вадима Яхнина, судно снесло на песчаную косу из-за сильного ветра.

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