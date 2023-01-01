Снять с мели пермский теплоход «Павел Бажов» попробуют два мощных буксира Первая попытка сдвинуть судно закончилась неудачей Поделиться Твитнуть

Снять пермский круизный теплоход «Павел Бажов» с мели попробуют утром в понедельник, об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил соучредитель ООО «ТК «Большой маяк» (является судовладельцем теплохода) Вадим Яхнин.

Сейчас к севшему на мель судну направляется буксир, способный сдвинуть трёхпалубник с места. Он прибудет к точке через 15-16 часов. Попытки столкнуть судно с песчаной косы другим буксиром, бывшим поблизости, не получилось, он оказался маломощным.

Вадим Яхнин сообщил, что теплоход «Павел Бажов» сел на мель, потому что его сильным ветром снесло с фарватера на песчаную косу.

По словам Яхнина, судно после снятия с мели не пойдёт в Астрахань, а сразу направится в Ростов.

По информации других СМИ, к теплоходу движутся два буксира. Один из них подойдёт к судну уже вечером в воскресенье.

Напомним, 18 июня в районе с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области на Волге сел на мель следовавший из Перми в Астрахань теплоход «Павел Бажов». Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет, пробоин теплоход не получил, угроза затопления отсутствует, утечка нефтепродуктов не допущена.

На борту судна находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 членов экипажа.

Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту происшествия с пассажирским теплоходом.

Тем временем, telegram-канал «112» опубликовал видео с теплохода. Обстановка на судне остаётся спокойной: «На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг».

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