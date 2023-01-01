Под Астраханью сел на мель круизный теплоход из Перми «Павел Бажов» На борту судна находятся 186 человек Поделиться Твитнуть

Теплоход «Павел Бажов»

permkrai.ru

В районе с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области на Волге сел на мель следовавший из Перми в Астрахань трёхпалубный речной круизный теплоход «Павел Бажов». Происшествие случилось 18 июня, погибших и пострадавших нет, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что пробоин теплоход не получил, угроза затопления отсутствует, утечки нефтепродуктов нет.

Из Ахтубинска для снятия с мели теплохода «Павел Бажов» следует буксир ОТ-2063. «Помощь должна успеть ориентировочно к 14:00 (мск)», — говорится в сообщении.

На борту судна находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 членов экипажа.

Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту происшествия с пассажирским теплоходом. «В настоящее время следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.





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