Транспортная прокуратура изучит обстоятельства ЧП с круизным судном из Перми Посреди Волги застряли 186 человек Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура начала проверочные мероприятия по опубликованной в СМИ информации о посадке на мель в Астраханской области трёхпалубного круизного теплохода «Павел Бажов», который следовал по маршруту Пермь—Астрахань—Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению судовладельцем — ООО «Теплоходная компания «Большой маяк», законодательства о безопасности судоходства.

Напомним, теплоход сел на мель 18 июня в районе с. Чёрный Яр Черноярского района Астраханской области. Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет, пробоин теплоход не получил, угроза затопления отсутствует, утечка нефтепродуктов не допущена.

На борту судна находятся 186 человек, из них 35 детей.

Снять с мели судно пока не получается. К теплоходу направляются мощные буксиры, которые подойдут к точке сегодня вечером — завтра утром.

Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начата доследственная проверка по факту происшествия с пассажирским теплоходом.

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