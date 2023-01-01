Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Началась реновация здания «Мерседес-центра» под пространство Музея современного искусства PERMM
Бывший арендатор здания на улице Крисанова окончательно покинул его 15 июня
Музей современного искусства PERMM приступил к активной фазе подготовки к переезду на ул. Крисанова, 4. Бывший арендатор здания «Мерседес-центр» окончательно покинул помещения 15 июня.
Как сообщила «Новому компаньону» пресс-служба музея, сейчас идёт подготовительный этап — финальные согласования архитектурных планов по перепланировке и текущему ремонту помещений, подготовка к транспортировке большой музейной коллекции и организация процессов систематизации и упаковки вещей всех музейных отделов.
Следующий шаг — начало интенсивного ремонта, по мере которого музей постепенно, в течение всего лета, будет переезжать в готовые помещения.
Последние дни работы PERMM по старому адресу на бульваре Гагарина придутся на конец августа, текущая выставка — межрегиональный проект «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» — завершает работу 1 сентября.
Финальным событием работы музея на бульваре Гагарина станет презентация итогов «Придумай Пермь» — большого проекта PERMM к 300-летию города, в ходе которого городские сообщества и современные художники размышляли о том, какой будет Пермь через 10, 100 и даже 1000 лет и как можно сделать наш город более современным, интересным, комфортным и любимым своими жителями. В сентябре состоится фестивальное шествие по площади Дружбы — яркое и масштабное действо, на котором участники презентуют придуманные образы и художественные проекты и покажут, какой невероятной может стать Пермь.
Идет проектирование двух первых выставочных проектов в здании на Крисанова с учётом специфики нового пространства музея. Первый из них будет посвящён феномену пермской рок-музыки, его премьера будет объединена с открытием нового музея и состоится в середине сентября.
Напомним, в апреле Музей PERMM представил проект планировки нового здания.
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