Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Началась реновация здания «Мерседес-центра» под пространство Музея современного искусства PERMM Бывший арендатор здания на улице Крисанова окончательно покинул его 15 июня Поделиться Твитнуть

Презентация проекта нового размещения Музея современного искусства PERMM

Музей современного искусства PERMM приступил к активной фазе подготовки к переезду на ул. Крисанова, 4. Бывший арендатор здания «Мерседес-центр» окончательно покинул помещения 15 июня.

Как сообщила «Новому компаньону» пресс-служба музея, сейчас идёт подготовительный этап — финальные согласования архитектурных планов по перепланировке и текущему ремонту помещений, подготовка к транспортировке большой музейной коллекции и организация процессов систематизации и упаковки вещей всех музейных отделов.

Следующий шаг — начало интенсивного ремонта, по мере которого музей постепенно, в течение всего лета, будет переезжать в готовые помещения.

Последние дни работы PERMM по старому адресу на бульваре Гагарина придутся на конец августа, текущая выставка — межрегиональный проект «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор» — завершает работу 1 сентября.

Финальным событием работы музея на бульваре Гагарина станет презентация итогов «Придумай Пермь» — большого проекта PERMM к 300-летию города, в ходе которого городские сообщества и современные художники размышляли о том, какой будет Пермь через 10, 100 и даже 1000 лет и как можно сделать наш город более современным, интересным, комфортным и любимым своими жителями. В сентябре состоится фестивальное шествие по площади Дружбы — яркое и масштабное действо, на котором участники презентуют придуманные образы и художественные проекты и покажут, какой невероятной может стать Пермь.

Идет проектирование двух первых выставочных проектов в здании на Крисанова с учётом специфики нового пространства музея. Первый из них будет посвящён феномену пермской рок-музыки, его премьера будет объединена с открытием нового музея и состоится в середине сентября.

Напомним, в апреле Музей PERMM представил проект планировки нового здания.

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