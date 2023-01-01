Максим Артамонов
На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Дмитрий Югов
Ему было 29 лет
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Александровска Дмитрий Югов 1994 г.р. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.
По информации чиновников, Дмитрий был убит 15 июня. Где и при каких обстоятельствах, власти не уточняют.
Родным, близким и друзьям погибшего администрация выразила соболезнования, сообщив, что о дате похорон будет объявлено дополнительно.
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