Максим Артамонов На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Дмитрий Югов Ему было 29 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Александровска Дмитрий Югов 1994 г.р. Об этом сообщает администрация Александровского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

По информации чиновников, Дмитрий был убит 15 июня. Где и при каких обстоятельствах, власти не уточняют.

Родным, близким и друзьям погибшего администрация выразила соболезнования, сообщив, что о дате похорон будет объявлено дополнительно.

Напомним, за последние дни поступило уже несколько сообщений об убитых военнослужащих из Пермского края, воевавших в составе ЧВК «Вагнер». Так, 2 марта в зоне боевых действий погиб уроженец д. Тиуново Гайнского муниципального округа 32-летний Иван Степанов. Он также был участником ЧВК «Вагнер». Кроме того, сообщалось о гибели уроженца Новых Лядов, вагнеровца Сергея Иванова. Помимо этого, во время военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец с. Пуксиб Косинского муниципального района Андрей Удников. Ему было 33 года, он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» осенью прошлого года.





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