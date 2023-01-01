Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Пермского края Сергей Иванов Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

Фото: админстрация Новых Лядов

В ходе военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец Новых Лядов Сергей Иванов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местную администрацию.

По данным властей, 9 июня родным Иванова пришла весть о том, что он погиб в городе Артёмовск (Бахмут).

Сообщается, что он отправился на СВО, подписав добровольный контракт с ЧВК «Вагнер».

Похороны военнослужащего состоялись 16 июня в п. Новые Ляды.

Напомним, за последние дни поступило уже несколько сообщений об убитых под Артёмовском военнослужащих из Пермского края. Так, 2 марта в зоне боевых действий погиб уроженец д. Тиуново Гайнского муниципального округа 32-летний Иван Степанов. Он также был участником ЧВК «Вагнер».

Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом, основанная российским предпринимателем Евгением Пригожиным и подконтрольная ему.

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