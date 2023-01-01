Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Иван Степанов Ему было 32 года Поделиться Твитнуть

Фото: Совет ветеранов Гайнского района

В ходе боевых действий на территории Украины погиб уроженец д. Тиуново Гайнского муниципального округа 32-летний Иван Степанов. Об этом сообщается на официальной странице Совета ветеранов Гайнского района ВКонтакте.

Степанов участвовал в российской спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» и был убит 2 марта этого года в боях за взятие Бахмута (Артёмовска). Он отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года.

Военнослужащего похоронили 16 июня на кладбище п. Гайны.

Частная военная компания «Вагнер» — российская военизированная организация с неопределённым правовым статусом, основанная российским предпринимателем Евгением Пригожиным и подконтрольная ему.

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