Максим Артамонов В сцецоперации на Украине убили военнослужащего из Прикамья Андрея Удникова Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВКонтакте "Добрый Кудымкар"

Во время военной спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Пуксиб Косинского муниципального района Андрей Удников. Об этом сообщает газета «Парма Новости» со ссылкой на главу Косинского района Эдуарда Засухина.

По данным односельчан, Андрею было 33 года, подписал контракт с ЧВК «Вагнер» осенью прошлого года. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Его похоронят 19 июня. В селе Кочёво состоится отпевание, а похороны — в посёлке Буждым.

Напомним, за последние дни поступило уже несколько сообщений об убитых под Артёмовском военнослужащих из Пермского края. Так, 2 марта в зоне боевых действий погиб уроженец деревни Тиуново Гайнского муниципального округа 32-летний Иван Степанов. Он также был участником ЧВК «Вагнер». Кроме того, сообщалось о гибели уроженца Новых Лядов, вагнеровца Сергея Иванова.



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