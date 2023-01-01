В Пермском крае похоронили погибшего в СВО 20-летнего танкиста Поделиться Твитнуть

В с. Черновское Большесосновского округа Прикамья 16 июня похоронили погибшего в спецоперации на Украине местного жителя Сергея Волкова. Об этом сообщили в администрации Большесосновского округа, выразив искренние соболезнования семье, друзьям и близким Сергея.

О гибели Волкова в зоне СВО «Новый компаньон» сообщал 13 июня.

Сергей родился 30 июля 2002 года. После окончания девятого класса Черновской школы поступил в Большесосновский филиал Строгановского колледжа, где получил профессиональное образование.

Был призван на срочную службу, проходил её в морской пехоте на Дальнем Востоке, по её окончании подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в зону СВО. Служил танкистом, начальником расчёта хранения и транспортировки технического взвода зенитного ракетного дивизиона одной из войсковых частей.

«Выполняя задания командования, он проявлял стойкость и мужество. 2 июня 2023 года Сергей геройски погиб», — говорится в сообщении властей.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции 9 июня погиб уроженец Чёрмоза Иван Шестаков.

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