Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Иван Шестаков Его убили на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Ильинского городского округа

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Чёрмоза Иван Шестаков 1979 г.р. Об этом сообщает администрация Ильинского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

Иван Шестаков вырос и учился в Чёрмозе. В 1996 году окончил агролицей. В 2015 году заключил контракт на военную службу. Позже участвовал в спецоперации.

Он погиб 9 июня этого года «при исполнении обязанностей военной службы». При каких обстоятельствах и где, не уточняется.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким погибшего. О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

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