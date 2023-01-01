В спецоперации погиб 20-летний житель Большесосновского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Сергей Волков

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В ходе СВО погиб житель Большесосновского округа Пермского края 20-летний Сергей Волков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на соцсети.

«Сергей вырос в многодетной и неполной семье, воспитывался отцом, который был часто занят по работе, — говорится в сообщении. — Но это не ожесточило парня, не сбило с пути, он вырос очень добрым и скромным. Учился старательно. После девятого класса продолжил обучение в Строгановском колледже, где зарекомендовал себя исключительно положительно, участвовал во всех внеучебных мероприятиях, окончил учебное заведение без троек».

Во время срочной службы служил в морской пехоте на Дальнем Востоке. По окончании срочной подписал контракт с Министерством обороны.

Об обстоятельствах гибели Сергея в зоне спецоперации не сообщается. О дате похорон будет объявлено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погибли трое жителей Верещагинского городского округа Пермского края 26-летний Евгений Ермаков, 32-летний Артём Ременников и 24-летний Эдуард Шатров.

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